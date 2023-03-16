Atakum Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Atakum Belediyesi hangi parti?

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ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Atakum Belediye Başkanlığı görevini Cemil Deveci yapmaktadır.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI CEMİL DEVECİ KİMDİR?

Cemil Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat'ta, lise eğitimini Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1984 yılında Samsun Barosuna kaydoldu. Halen Cemil Deveci Hukuk Bürosu'nda Kurucu Avukat olarak, serbest avukatlık yapmaktadır.

Deveci, 1977-1980 yılları arasında TÜS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği) Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'e üye oldu. SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Bir dönem CHP Samsun İl Başkanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Orta derecede Fransızca bilen Deveci, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cemil Deveci, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanı olarak seçildi.