Atakum Belediye Başkanı Deveci, Kadınlar Buluşması Etkinliğinde Konuştu

Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte kadınlara seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çocuklarınızın geleceği için bir adım öne çıkın. Hem ailede hem de içinde bulunduğunuz toplumda daha etkili olun" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından kadınların sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki sorunlarla baş ederek daha katılımcı ve üretken hale gelmeleri için hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Koruyucu, önleyici, geliştirici; rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği merkezde, çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, 'Kadınlar Buluşması' etkinliği düzenlendi. Buluşmada, merkezde görev alan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat, çocuk gelişim uzmanı ve eğitmenlerden oluşan ekip; yürütülen çalışmalar hakkında kadınlara bilgi verdi.

Tek tek söz alan kadın katılımcılar taleplerini iletirken, beklentilerini içeren anket çalışmasına da katıldı. Toplantıda, merkezde açılması düşünülen kurslar ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Etkinliği ziyaret eden Başkan Deveci, Türkiye'nin geçirdiği zor dönemde kadınlara önemli görevler düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Atakum, kadın kenti. Kadın olmadan Atakum olmaz. Türkiye olmaz. Görev yaptığım dört yıl boyunca kadınlara 'Çocuklarınızın geleceği için bir adım öne çıkın' diyorum. Hem ailede hem de içinde bulunduğunuz toplumda daha etkili olun. Her birinizin ayrı ayrı çocukları, torunları var. Onların geleceği için bu, çok önemli. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama bu zorlu süreçten çıkarız. Bu ülke, kötü günleri daha önce de gördü. İsteğimiz bir an önce bu zor günlerden kurtulmamız" ifadelerini kullandı.