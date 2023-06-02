Atakum Belediye Başkanı Deveci: 'Çocuklarınızın geleceği için bir adım öne çıkın'

Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte kadınlara seslenen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Çocuklarınızın geleceği için bir adım öne çıkın" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından kadınların sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki sorunlarla baş ederek daha katılımcı ve üretken hale gelmeleri için hizmete açıldığı belirtilen Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde, çalışmalar devam ediyor. Koruyucu, önleyici, geliştirici; rehberlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği merkezde, çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, 'Kadınlar Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi. Buluşmada merkezde görev alan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat, çocuk gelişim uzmanı ve eğitmenden oluşan ekip, yürütülen çalışmalar hakkında kadınlara bilgi verdi. Tek tek söz alan kadın katılımcılar taleplerini iletirken; beklentilerini içeren anket çalışmasına da katıldı. Toplantıda, merkezde açılması düşünülen kurslar ile ilgili de değerlendirme yapıldı.

"Toplumda daha etkili olun"

Etkinliği ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ülke olarak geçirilen zor dönemde kadınlara önemli görevler düştüğünü belirterek, "Atakum, kadın kenti. Kadın olmadan Atakum olmaz. Türkiye olmaz. Görev yaptığım dört yıl boyunca kadınlara 'bir adım öne çıkın' diyorum. Hem ailede hem de içinde bulunduğunuz toplumda daha etkili olun. Her birinizin ayrı ayrı çocukları, torunları var. Onların geleceği için bu, çok önemli. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama bu zorlu süreçten çıkarız. Bu ülke, kötü günleri daha önce de gördü. İsteğimiz bir an önce bu zor günlerden kurtulmamız" diye konuştu. - SAMSUN