ATAKP halka arz ne zaman? Atakey Patates halka arz kaç lot verir? Atakey Patates halka arz halka arz hisse fiyatı, kodu ne?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Atakey Patates halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise ATAKP halka arz ne zaman? Atakey Patates halka arz kaç lot verir? Atakey Patates halka arz halka arz hisse fiyatı, kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Atakey Patates halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Atakey Patates halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar ATAKP halka arz ne zaman? Atakey Patates halka arz kaç lot verir? Atakey Patates halka arz halka arz hisse fiyatı, kodu ne? sorularını merak ediyor. İşte Atakey Patates alabileceğiniz bankalar!
Atakey Patates, halka arz tarihi 19-20-21 olarak belirlendi.
Atakey Patates, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Atakey Patates, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Atakey Patates, 39,50 TL'den halka arz olacak.
Atakey Patates hisse kodu #ATAKP olarak açıklandı.
Atakey Patates şirketi 28,224,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.