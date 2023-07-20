ATAKP halka arz ne zaman? Atakey Patates halka arz kaç lot verir? Atakey Patates halka arz halka arz hisse fiyatı, kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Atakey Patates halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise ATAKP halka arz ne zaman? Atakey Patates halka arz kaç lot verir? Atakey Patates halka arz halka arz hisse fiyatı, kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...