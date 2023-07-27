Atakey patates halka arz sonuçları açıklandı mı? Atakey patates halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Atakey patates halka arz kaç lot veriyor?

Halka arz takip eden vatandaşlar Atakey Patates halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Atakey patates halka arz sonuçları açıklandı mı? Atakey patates halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Atakey patates halka arz kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...