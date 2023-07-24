Halka arz takip eden vatandaşlar Atakey Patates halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Atakey patates halka arz sonuçları açıklandı mı? Atakey patates halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Atakey patates halka arz kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

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ATAKEY HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atakey Patates halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama ise şöyle:

"Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in 1 TL nominal değerli pay için 39,50 TL fiyat ile halka arz edilen, 28.224.000 TL nominal değerli paylarının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.114.848.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 3,86 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 9,40 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 1.665.366 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.665.576 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

ATAKEY PATATES HALKA ARZ NE ZAMAN?

Atakey Patates, halka arz tarihi 19-20-21 olarak belirlendi.

ATAKEY PATATES HANGİ BANKALARDA VAR?

Atakey Patates, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

ATAKEY PATATES NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Atakey Patates, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

ATAKEY PATATES HİSSE FİYATI NE?

Atakey Patates, 39,50 TL'den halka arz olacak.

ATAKEY PATATES HALKA HİSSE KODU NE?

Atakey Patates hisse kodu #ATAKP olarak açıklandı.

ATAKEY PATATES KAÇ LOT VERİYOR?

Atakey Patates şirketi 28,224,000 lot veriyor.

ATAKEY PATATES ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.