Atakey Patates halka arz ne zaman işlem görecek? Atakey Patates halka arz kaç lot verir? Atakey Patates halka arz enerji oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Atakey Patates halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Atakey Patates halka arz ne zaman? Atakey Patates halka arz hangi bankada var? Atakey Patates halka arz enerji oransal mı? Atakey Patates halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...