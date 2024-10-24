TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin şehit olduğunu ve toplam 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Atakan Şahin Erdoğan kimdir?(TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞANI ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN KİMDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.