Üye Girişi
Haberler

Atakan Şahin Erdoğan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Atakan Şahin Erdoğan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin şehit olduğunu ve toplam 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Peki, Atakan Şahin Erdoğan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli?

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin şehit olduğunu ve toplam 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Atakan Şahin Erdoğan kimdir?(TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞANI ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN KİMDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Güvenlik Güncel Dünya

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Google Doodle Maanfasen'i Kutladı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Rojava neresi, Rojava nerede? Rojava hangi ülkede? Türkiye BRICS'e girerse ne olur, neler değişir? Esas Oğlan dizisi hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor? Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi? 24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (7.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.