Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Survivor'a sonradan dahil olan Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, yaralandı mı, sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Parkurda düştüğü görülen Atakan Işıktutan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, Survivor Atakan Işıktutan kimdir?

Survivor Atakan Işıktutan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor All Star izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, yaralandı mı, sağlık durumu nasıl?

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Survivor All Star'a geçtiğimiz günlerde yedek yarışmacılardan giren Atakan Işıktutan, 15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize'dir. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Işıktutan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

4 yaşında yüzmeyle tanışan Işıktutan, o günlerden sonra sporu da hayatından çıkaramadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.