Şarkıları, güçlü sesi ve dobra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, bir süredir de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle yeni yaşını kutladı. Hayranları ise Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında, mesleği ne? İrem Derici'nin sevgilisi Atakan Işıktutan kim? sorularını araştırdı.

Son günlerde eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İrem Derici, dün akşam yakın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı. Derici, partide yanından bir an olsun ayrılmayan sevgilisine aşkını haykırarak "Deliler gibi aşık oldum, çok güzel bir adama aşık oldum. Seni kimse üzmesin karşısında beni bulur" dedi. Merak edilenler arasında Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında, mesleği ne? İrem Derici'nin sevgilisi Atakan Işıktutan kim? soruları yer aldı.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan, 15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize'dir. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Işıktutan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

4 yaşında yüzmeyle tanışan Işıktutan, o günlerden sonra sporu da hayatından çıkaramadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

İrem Derici ve Atakan Işıktutan