Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav takvimi araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle AÖF kayıt yenileme tarihleri ertelenmişti. Öğrenciler AÖF VE ata sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyorlar. Peki, ATA ve AÖF sınavları ertelendi mi? ATA ve AÖF sınavları online mi olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AÖF VE ATA sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak?Sorusu Vatandaşların gündeminde bilindiği gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversiteler bahar dönemleri YÖK karalıyla uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşeceği açıklanmıştı. Öğrenciler ATA ve AÖF sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, ATA ve AÖF sınavları ertelendi mi? ATA ve AÖF sınavları online mi olacak? AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

ATA VE AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Atatürk ve Anadolu Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 11-12 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan bütünleme sınavları Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu ve Atatürk Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir". İfadelerine yer verildi.

AÖF VE ATA SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Bu konuda Anadolu Üniversitesive Atatürk üniversitelerindenkonuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerden önümüzdeki günlerde bir duyuru yapılması bekleniyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak. ATA ve AÖF Bahar dönemi sınavlarının online yapılması bekleniliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.