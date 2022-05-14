Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyan ekip Kastamonu'dan ayrıldı - Haberler

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyan ekip Kastamonu'dan ayrıldı

KASTAMONU - Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden aldıkları toprağı Samsun'a ulaştırmak için yola çıkan 4 bisikletli Kastamonu'dan ayrıldı.

Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Robis Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nin 4 üyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesindeki nar ağacının altından aldıkları toprağı, bin 350 kilometre pedal çevirerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Samsun'a ulaştıracak. Kastamonu'ya gelen bisikletliler, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Selanik'ten Samsun'a bin 350 kilometre bisikletle pedal çevirerek Ata toprağı taşıyan ekip, 3 Mayıs'ta yola çıktı. Birçok yerde gösterilerle karşılanan grup, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de çiçeklerle karşılandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Doğanyurt ve İnebolu ilçesine gelen ekip, buradan da sahil şeridi boyunca Abana ve Çatalzeytin ilçelerine doğru hareket ediyor. İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bisikletliler, sırasıyla Keşan, Marmaraereğlisi, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Amasra ve Cide'den sonra İnebolu'da da mola verdi.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet, Gümülcine'den bisikletleriyle 3 Mayıs'ta yola çıktıklarını belirterek, yolculuklarının 12. gününde İnebolu'ya geldiklerini kaydetti.

Mehmet, "Geçen yıl başlattığımız projeyi bu yıl da devam ettiriyoruz. Toplamda 15 günlük yolculuk yapmış olacağız. 17 Mayıs'ta Samsun'da olmayı planlıyoruz. Yolcuğulumuz boyunca bin 350 kilometre pedal çevireceğiz. Günde ortalama 100 kilometre yol kat edeceğiz. Seyahatimizde şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Karadeniz'e geldik ama parkur biraz zorluymuş. Ama havasını sevdik Karadeniz'in" dedi.

Ekip, İnebolu'dan hareket ederek Sinop'un Ayancık ilçesine ulaşacak.