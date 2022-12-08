MasterChef yarışmasında Ata tohumu ile yemek yapılmasının istenmesinin ardından kullanıcılar tarafından ata tohumu araştırılmaya başlandı. Ata tohumunun faydaları merak konusu oldu. Peki, Ata tohumu nedir? Ata tohumu faydaları neler? Ata tohumu özellikleri neler? İşte detaylar...

Ata Tohumu, tamamıyla Anadolu'da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan yerli tohumları nitelemektedir. MasterChef yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılardan ata tohumuyla yemek yapılması istendi. İzleyiciler, ata tohumunu araştırmaya başladı. Peki, Ata tohumu nedir? Ata tohumu faydaları neler? Ata tohumu özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

ATA TOHUMU NEDİR?

Ata Tohumu, tamamıyla Anadolu'da yetişen ve uzun yıllardır bu toprakların mahsulü olan yerli tohumları nitelemektedir. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destek vermesi ile birlikte ulusal bir proje haline dönüşen Ata Tohumu, 2019 yılında başlayan ilk tohumlama sürecinin ardından meyvelerini ve mahsüllerini vermeye başladı.