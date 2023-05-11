Ata İttifakı seçimden çekilecek mi? Sinan Oğan adaylık açıklaması nedir? Ata İttifakı son durum ne?
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ata İttifakı son durum araştırılıyor. Peki, Ata İttifakı seçimden çekilecek mi? Sinan Oğan adaylık açıklaması nedir? İşte detaylar...
Seçime 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kameralar karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiası gündeme geldi. ATA İttifakı son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ata İttifakı seçimden çekilecek mi? Sinan Oğan adaylık açıklaması nedir? Ata İttifakı son durum ne? Detaylar haberimizde...
ATA İTTİFAKI SEÇİMDEN ÇEKİLECEK Mİ?
ATA İttifakı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği iddiaları gündeme geldi. Basında yer alan iddialara yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" dedi.