Ata İttifakı partileri! Ata İttifakı'nda hangi partiler var? Ülkem Partisi, Doğru Parti, Zafer Partisi...

Seçim maratonu yaklaşırken, partilerin ittifak çalışmaları hızlandı. Son olarak, herhangi bir ittifakta yer almayan Zafer Partisi'nin, 5 partiden oluşan koalisyonla yeni bir ittifak kurma hazırlığında olduğu duyuruldu. Peki, Ata İttifakı'nda hangi partiler var? Ülkem Partisi, Doğru Parti, Zafer Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Adalet Partisi ittifak mı kuruyor? İşte, Ata İttifakı partileri!

Ata İttifakı partileri! Seçim maratonu yaklaşırken, partilerin ittifak çalışmaları hızlandı. Son olarak, herhangi bir ittifakta yer almayan Zafer Partisi'nin, 5 partiden oluşan koalisyonla yeni bir ittifak kurma hazırlığında olduğu duyuruldu. Peki, Ata İttifakı'nda hangi partiler var? Ülkem Partisi, Doğru Parti, Zafer Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Adalet Partisi ittifak mı kuruyor? İşte, Ata İttifakı partileri haberimizde...

ATA İTTİFAKI PARTİLERİ

Zafer Partisi

Adalet Partisi

Doğru Parti

Türkiye İttifakı Partisi

Ülkem Partisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile saat 14.00'da açıklayacağını ifade etti.

YARIN 14.00'DA AÇIKLANACAK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın saat 14.00'da parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısıyla birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

5 partiden oluşacak olan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.