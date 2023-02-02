Ata İttifakı adı ile yeni bir ittifak kurulacağı siyaset gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Peki, Ata İttifakı nedir? Ata İttifakı'nda hangi partiler var? İşte, detaylar…

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalırken siyaset gündemi hareketlenmeye başladı ve çeşitli iddialar gündeme geldi. Son olarak Ata İttifakı adı ile kurulacak ittifak bloku gündem oldu. Peki, Ata İttifakı nedir? Ata İttifakı'nda hangi partiler var?

ATA İTTİFAKI NEDİR?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Ata İttifakı adı altından 4 partiden oluşan yeni bir İttifak kurulacak. İddiaya göre ittifak, 6 Şubat'ta resmen açıklanacak.

ATA İTTİFAKI'NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin kuracağı iddia edilen ittifakta Adalet Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin yer alacağı ileri sürüldü.