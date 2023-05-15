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ATA ittifakı nedir? ATA ittifakı kim, hangi parti var? ATA ittifakı yüzde kaç oy aldı, millet vekili çıkardı mı?

Gündem Haberleri

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar açıklanmaya devam ediliyor. İttifaklar arasında yer almakta olan ATA ittifakı nedir? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ATA ittifakı nedir? ATA ittifakı kim, hangi parti var? ATA ittifakı yüzde kaç oy aldı, millet vekili çıkardı mı?

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Yurtdışı seçim sonuçları, veriler açıklanırken gündemdeki yerini koruyor. Verileri açıklanan ittifaklardan bir tanesi olan ATA ittifakı nedir? Sorusu birçok farklı mecrada konu olması nedeniyle internet üzerinde aktif olarak araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ATA ittifakı nedir? ATA ittifakı kim, hangi parti var? ATA ittifakı yüzde kaç oy aldı, millet vekili çıkardı mı?

5 partiden oluşan koalisyonla bir ittifak oluşturuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ata ittifakı tarafından gösterilen ortak Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan oldu.

Zafer Partisi

Adalet Partisi

Doğru Parti

Türkiye İttifakı Partisi

Ülkem Partisi

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 98.08 oldu. Buna göre;

- Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.31,

- Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.21,

- Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.48,

- ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 2.45

ATA İttifakı'nın oy oranı nedeniyle olağan şartlar altında 0 milletvekili çıkarabileceği öngörülmekte.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ata İttifakı Sinan Oğan Gündem Politika Haberler

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