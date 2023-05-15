Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar açıklanmaya devam ediliyor. İttifaklar arasında yer almakta olan ATA ittifakı nedir? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ATA ittifakı nedir? ATA ittifakı kim, hangi parti var? ATA ittifakı yüzde kaç oy aldı, millet vekili çıkardı mı?

Sinan Oğan'dan oy sayımı devam ederken bir açıklama daha: Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacak

Yurtdışı seçim sonuçları, veriler açıklanırken gündemdeki yerini koruyor. Verileri açıklanan ittifaklardan bir tanesi olan ATA ittifakı nedir? Sorusu birçok farklı mecrada konu olması nedeniyle internet üzerinde aktif olarak araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ATA ittifakı nedir? ATA ittifakı kim, hangi parti var? ATA ittifakı yüzde kaç oy aldı, millet vekili çıkardı mı?

ATA İTTİFAKI NEDİR?

5 partiden oluşan koalisyonla bir ittifak oluşturuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ata ittifakı tarafından gösterilen ortak Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan oldu.

ATA İTTİFAKI KİM, HANGİ PARTİ VAR?

Zafer Partisi

Adalet Partisi

Doğru Parti

Türkiye İttifakı Partisi

Ülkem Partisi

ATA İTTİFAKI YÜZDE KAÇ OY ALDI, MİLLET VEKİLİ ÇIKARDI MI?

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 98.08 oldu. Buna göre;

- Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.31,

- Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.21,

- Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.48,

- ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 2.45

ATA İttifakı'nın oy oranı nedeniyle olağan şartlar altında 0 milletvekili çıkarabileceği öngörülmekte.