Seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte partilerin ittifak çalışmaları hız kazandı. Birçok farklı parti tarafından oluşturulmakta olan ittifaklar arasında Ata ittifakı merak edildi ve araştırılıyor. Ata İttifakı'nda yer alan partiler, merak konusu oldu. Peki, Ata ittifakı kimler var? Ata İttifakı'nda hangi partiler var? Ata İttifakı partileri hangileri?

Daha öncesinde Memleket Partisi ile ittifak olayları ile gündeme gelen Ümit Özdağ'ın ardından oluşturulan yeni ittifak içerisinde hangi partiler var? Sorusunu bu yazımız içerisinde yanıtladık. Ayrıca ittifakın adayı da en çok araştırılan noktalar arasında yer alıyor. Peki, Ata ittifakı kimler var? Ata İttifakı'nda hangi partiler var? Ata İttifakı partileri hangileri?

ATA İTTİFAKI KİMLER VAR?

Dört siyasi parti 14 Mayıs seçimlerine katılmak üzere Ata ittifakını oluşturdu. 100 bin imzayı barajını geçerek Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. 24 Mart'ta YSK'ya protokollerini sunan ittifakı oluşturan siyasi partiler şunlar:

Zafer Partisi

Adalet Partisi

Ülkem Partisi

Türkiye İttifakı Partisi

İttifakta yer alacağını belirten Doğru Parti, ittifakın Cumhurbaşkanlığı adayını açıklaması üzerine ayrıldı. Ayrıca Partiye Vatan ve Hürriyet Partisi ile Güven Adalet ve Aydınlık Partisi dışarıdan destek veriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KESİN ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan listede kesin aday olarak yer aldı.