Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimin ardından dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'ni ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Peki, Ata İttifakı dağıldı mı? Ata İttifakı hangi partiler var?

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, dağılan ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi'ni ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Vecdet Öz, "Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık" diye konuştu. Peki, Ata İttifakı dağıldı mı? Ata İttifakı hangi partiler var?

ATA İTTİFAKI DAĞILDI MI?

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Adalet Partisi maçın ilk yarısında görevini yaptı. Demokrasinin devam etmesi için genel idare kurulumuzu topladık. Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı. Biz çalışmasaydık Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilirdi. Maçın ikinci yarısını birlik beraberlik içerisinde geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan ve yüzde 5.17'lik bir oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği belirsizliğini koruyor.

OĞAN CUMA GÜNÜ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Oğan'ın "ittifak" kararını bugün saat 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla duyurması beklenirken, ittifakta bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, cuma günü partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Cuma günü ise Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

ÖZ İTTİFAKIN DAĞILDIĞINI DUYURMUŞTU

Ata İttifakı'nda olan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz de Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Öz daha sonra ittifakın dağıldığını duyurmuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023