Sosyal medya üzerinde paylaştığı fotoğraflar ile birlikte Ata Demirer kaç kilo verdi? Sorusu gündemde yer aldı. Başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta yayınlanan Ata Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında kilo verdiğini söyleyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti. Peki, Ata Demirer kaç kilo verdi? Ata Demirer son hali kaç kilo oldu?

ATA DEMİRER KAÇ KİLO VERDİ?

Geçtiğimiz haftalar Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ata Demirer, 22 kilo verdiğini söyleyerek formülünü vermişti. Beslenmenin yanı sıra spora da önem verdiğini söyleyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.