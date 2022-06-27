Ata Çağlayan kimdir? Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi! Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ata Çağlayan merak konusu oldu. İşte Ata Çağlayan hakkında merak edilen Ata Çağlayan kimdir, Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

İbrahim Ata Çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

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