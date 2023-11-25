2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, ATA - AÖF vize sınavı soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlandı mı? ATA - AÖF sınav soruları indirme linki nerede? İşte detaylar…

ATA - AÖF vize sınav soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlandı mı? ATA - AÖF sınav soruları İNDİR!

ATA - AÖF sınav soruları ve cevapları araştırılırken, AÖF ara (vize) sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, ATA - AÖF vize sınavı soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlandı mı? ATA - AÖF sınav soruları indirme linki nerede? Detaylar haberimizdedir…

ATA - AÖF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (CEVAP ANAHTARI) YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belirlenmedi. Ancak, geçmiş yılların sonuç açıklama takvimine göre, ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI (SORULARI) İNDİR - LİNK

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Yarılı Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 21 Nisan 2024 Saat: 15.00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 09 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Temmuz 2024 Saat: 15.00