Atatürk Üniversitesi açıköğretim 2022-2023 yılı güz dönemi vize sınavları yapıldı. Sınava katılan adaylar ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bulundu. ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve ATA AÖF vize sınav sonuçları tarihi belli oldu mu soruları gündeme geliyor. ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz'' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ