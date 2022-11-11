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ATA AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları tarihi belli mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!

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ATA AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları tarihi belli mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!

Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Açıköğretim'de tamamlayan öğrenciler ATA AÖF sınavları ne zaman? sorusunu merak etti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi Güz dönemi ara sınavlar (vize) sınavları için beklenen tarih belli oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları tarihi belli mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!

ATA AÖF sınavları ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi Güz dönemi ara sınavlar (vize) sınavları için beklenen tarih belli oldu. İşte ATA AÖF sınav tarihleri!

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı Güz dönemi vize sınavları 26 -27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ!

Derslerin başlaması:03 Ekim 2022

Derslerin sona ermesi: 27-Ocak 2023

Vize sınavları:26-27 Kasım 2022

Yarıyıl sonu sınavları:7-8 Ocak2023

Bütünleme sınavı:11-12 Şubat2023

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Atatürk Üniversitesi Ne zaman Gündem Eğitim Haberler

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