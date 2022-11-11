ATA AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları tarihi belli mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!

Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Açıköğretim'de tamamlayan öğrenciler ATA AÖF sınavları ne zaman? sorusunu merak etti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi Güz dönemi ara sınavlar (vize) sınavları için beklenen tarih belli oldu. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları tarihi belli mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!