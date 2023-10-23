ATA AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacak? Sınavlar online mı yüz yüze mi olacak?
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2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. ATA AÖF sınav takvimi ve AÖF sınavları yüz yüze mi olacak sorularına yanıt aranıyor. AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacağı araştırılıyor. AÖF vize sınavları online mı olacak ve ATA AÖF sınav takvimi merak ediliyor. Peki, AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacak? ATA AÖF sınav takvimi!
ATA AÖF sınav takvimi araştırılırken, AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacağı gündeme geliyor. AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleşeceği araştırılıyor. AÖF vize sınavları online mı olacak veATA AÖF sınav takvimi merak ediliyor. AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacak? ATA AÖF sınav takvimi! Detaylar haberimizdedir…
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ:
Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı
- I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
- II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
- III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
- I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
- II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
- III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00
Bütünleme Sınavı
- I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
- II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
- III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
Bahar Yarılı Ara (Vize) Sınavı
- I.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 09.30
- II.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 14.00
- III.Oturum 21 Nisan 2024 Saat: 15.00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
- I.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 09.30
- II.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 14.00
- III.Oturum 09 Haziran 2024 Saat: 15.00
Bütünleme Sınavı
- I.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 09.30
- II.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 14.00
- III.Oturum 14 Temmuz 2024 Saat: 15.00
AÖF ARA (VİZE) SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?
AÖF Güz yarıyılı vize sınavları I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30'da gerçekleşecek. Ardından, II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00'da ve III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00'de yapılacaktır.