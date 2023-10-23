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ATA AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacak? Sınavlar online mı yüz yüze mi olacak?

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. ATA AÖF sınav takvimi ve AÖF sınavları yüz yüze mi olacak sorularına yanıt aranıyor. AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacağı araştırılıyor. AÖF vize sınavları online mı olacak ve ATA AÖF sınav takvimi merak ediliyor. Peki, AÖF ara (vize) sınavları ne zaman olacak? ATA AÖF sınav takvimi!