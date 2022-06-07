ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? ATA AÖF sınav sonuçları 2022! ATA AÖF sınav sonuçları öğrenme ekranı - Haberler

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavları sonuçları ne zaman açıklanıyor merakla bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. ATA AÖF final sınavı 28- 29 Mayıs ayında gerçekleşmişti. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? ATA AÖF sınav sonuçları 2022! ATA AÖF sınav sonuçları öğrenme ekranı için detaylar haberimizdedir…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değildir. ATA AÖF bahar yarıyıl vize sınavları 9- 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklanmıştır. ATA AÖF final sınavı 28- 29 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

Değerli Öğrencilerimiz, 02- 03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.

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