ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Öğrenciler ATA AÖF sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi yayımladı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2022-2023 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönem, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre sınavlar 2023'ün mayıs ayına kadar sürecek. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? Detaylar haberimizde..

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama bulunmazken; sınav belgesinin vize tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resimi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

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