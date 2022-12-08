ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarının gerçekleştirilmesi ardından sonuç heyecanı başladı. Atatürk Üniversitesi açıköğretim ilk vize sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Peki,, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınavlarında geçme notu kaç? İşte konuya dair tüm merak edilenler ve ATA AÖF Sınav takvimi...

AÖF Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ATA Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencinin girdiği ATA AÖF sınav sonuçları merak konusu oldu. Sınav soruları ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanmıştı. Vize sonuçlarının geçen yıl 7 Aralık' tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler Atatürk Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde....

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLACAK?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Ata Meta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz'' ifadeleri yer aldı.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

1. ve 2.Oturumları 7 - 8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bütünleme sınavı:

1. ve 2. Oturum 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

1. ve 2. Oturumlar 8 ve 9 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

Final sınavı:

1.ve 2. Oturum- 20 -21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bütünleme Sınavı:

1.ve 2. Oturum 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı : 13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.