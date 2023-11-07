7 Kasım tarihli güncel altın fiyatları merak konusu. Çeyrek, gram, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altın fiyatı bugün ne kadar olduğu sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Ata altını ne kadar? 7 Kasım Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Ata altını ne kadar? 7 Kasım Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Canlı Altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 7 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 7 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 düşüşle 1.808 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.802 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 2.970 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

GÖZLER FED YETKİLİLERİNDE

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade ederek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.