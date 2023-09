At sütü ve at eti helal mi? At sütü tüketmek helal mi, haram mı, caiz mi, fetvası var mı? At sütü ve at eti hakkında Diyanet fetvası nedir?

At sütü ve at eti tüketmek caiz mi merak ediliyor. Özellikle at sütünün içilmesi mekruh mudur, caiz midir, helal mi yoksa haram mı merak konusu oldu. Peki, at sütü içmek helal mi? At sütü tüketmek caiz mi? Diyanet'e göre fetvası var mı? Detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

At sütü içmek helal mi? En merak edilen soruların başında gelen bu konuyu sizler için araştırdık.

AT ETİ HELAL MİDİR? (DİYANET'E GÖRE)

Kur'an ve Sünnette at eti yemenin hükmü hakkında açık bir delil bulunmamaktadır. Hanefî mezhebinde Ebû Hanife'den rivayet edilip tercih edilen görüş ile Malikîlerden gelen bir görüşe göre, at etinin yenilmesi tenzihen (helale yakın) mekruhtur. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleriyle Malikîlerden gelen diğer bir rivayete göre ise at etinin yenilmesi mubahtır (Serahsî, el-Mebsût, XI, 233; Nevevî, el-Mecmu', IX, 4; İbn Rüşd, Bidâye I, 470).

Bununla birlikte at eti yemenin mekruh, hatta haram olduğunu söyleyen âlimler de olmuştur (Karâfî, ez-Zehîra, IV, 101). Şüphesiz mekruh ya da haram olduğu görüşünde, o dönemlerde atın gerek askeri gerekse sivil hizmetlerde yoğun bir şekilde kullanılan bir hayvan olması etkili olmuştur. Günümüzde atın etkinlik alanı eski dönemlere göre çok daralmış olsa da at etinin yenilmesi konusundaki mesafeli tutum özellikle Anadolu coğrafyasında devam etmektedir.

AT SÜTÜ HELAL MİDİR?

Ehlisünnet alimlerin beyanına göre bir hayvanın sütü etine tabidir. Yani bir hayvanın eti helalse sütü de aynı şekilde helal olmaktadır. Eti haramsa sütü de aynı şekilde haram olmaktadır. Buna göre örnek vermek gerekirse Eşek eti helal olmadığı için sütü de helal değildir denilmiştir.

Konumuza gelecek olursak at etini yemek ise haram değil mekruh sayılmıştır. Mekruh olmasının nedeni ise at etinin haram olmasından dolayı değil, necis olmasından dolayı değildir fakat atın savaş aleti olarak sayılmasından dolayı etinin takrimen mekruh olduğu söylenmiştir. Bu nedenle at eti haram olmadığından dolayı sütü de haram değildir. Dediğimiz gibi yapılan fetvalara göre mezhebimiz açısından atın eti haram kabul edilmediği için (mekruh kabul ediliyor) sütü de haram değildir.