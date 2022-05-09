Kanat uzunluğu 60-85 milimetredir. Karnında genellikle üzerinde sarı noktalar olan soluk kırmızımsı kahverengi bir görünüm vardır. Bir çift alt üçgen kanatları vardır ve kanat damarları ön kenarlığa doğru kalabalıklaşır. Bu sineklerin karakteristik özelliği yanlara doğru hareket etmeleri ve tercihen arka ayaklar arasında ve perine bölgesinden beslenmeleridir. At sineği nedir? At sineği zehirli mi?

AT SİNEĞİ NEDİR?

Hippobosca ekuina, Hippoboscidae ailesinden gelen, orman sineği veya at sineği olarak bilinen, ısıran bir sinektir. Bunlar öncelikle atların ve sığır dahil diğer büyük memelilerin kanıyla beslenen ektoparazitleridir. Tamamen kanatlı olan bu sinek, diğer Hippoboscidae ailesi üyelerinden farklı olarak ev sahibini bulmak için kanatlarını dökmez.

Kanat uzunluğu 60-85 milimetredir. Karnında genellikle üzerinde sarı noktalar olan soluk kırmızımsı kahverengi bir görünüm vardır. Bir çift alt üçgen kanatları vardır ve kanat damarları ön kenarlığa doğru kalabalıklaşır. Bu sineklerin karakteristik özelliği yanlara doğru hareket etmeleri ve tercihen arka ayaklar arasında ve perine bölgesinden beslenmeleridir.

Kanat uzunluğu 60-85 milimetre (2,4-3,3 in)'dir. Karnında genellikle üzerinde sarı noktalar olan soluk kırmızımsı kahverengi bir görünüm vardır. Bir çift alt üçgen kanatları vardır ve kanat damarları ön kenarlığa doğru kalabalıklaşır. Bu sineklerin karakteristik özelliği yanlara doğru hareket etmeleri ve tercihen arka ayaklar arasında ve perine bölgesinden beslenmeleridir.

DAĞILIM

Asıl dağılım Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde gerçekleşir..Modern hayvancılık uygulamalarıyla ortadan kaldırılmasına rağmen, diğer yerlere de getirilmiştir. Birleşik Krallık'ta öncelikle Yeni Orman'dan ve Güney Devon'dan geldiği bilinir. Birleşik Kırallığın özellikle de İskoçya sınırına kadar olan bölgelerden geldiği raporlansa da bunlar şüphelidir Birleşik Krallık'ta, uçuş süreleri mayıstan ekime kadardır, ancak ağustos ve eylül başında zirveye ulaşırlar.

KONAKLARI

Birincil konakları atlardır ; popülasyonlarını koruyabildikleri sığırlarda da bulunurlar. Koyun ve keçiler de dahil olmak üzere bir dizi başka memeliyi ısırdıkları bilinmektedir. Aktif olarak insanlara ilgi duysalar da onları ısırmazlar. Yaşadığı diğer memeliler de kızıl geyik, deve ve tavşandır. Ayrıca kuşlarda: gri balıkçıl ve kuzey çakır kuşunda da tespit edilmiştir. Laboratuardaki kobaylarda beslenmiş ve yetiştirilmişlerdir.

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