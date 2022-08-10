Aşureye nişasta konulur mu? Aşureye neden nişasta konulur?

Birçoğumuzun severek yediği tatlılardan birisi olan aşure, aşure ayı boyunca yapılmaya devam ediliyor. Aşure yapanların aklındaki sorulardan birisi ise Aşureye nişasta konulur mu? İşte sorunun cevabı.

Aşure severek yediğimiz tatlılar arasında yer almakla birlikte, insanlar arasındaki yardımlaşmayı da sağlamaktadır. Aşure ayında yapılan aşurelerin kıvamını tutturmak zordur. Aşure yaparken içerisine neden nişasta konulur? Aşureye nişasta konulur mu? Sorusunu sizler için cevapladık.

AŞUREYE NİŞASTA KONULUR MU?

Aşure yaparken kıvamını tutturmak amacıyla içerisine nişasta koymak kıvamını tutturmak için yapılan püf noktalardan birisidir. Aşure yapanların genelde kullandığı bir yöntem olan aşureye nişasta koyma yöntemi işe yaramaktadır. Bu yöntem birçok farklı kişi tarafından kullanılmaktadır.