Aşure tarifi! 9 Ağustos Masterchef Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi! Aşure için gerekli malzemeler!

Masterchef 9 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Aşure yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Aşure nasıl yapılır? Aşure yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Aşure yemek tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Aşure tarifi oldu. Peki en güzel Aşure yemek tarifi nasıldır? Aşure yemeği nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler nelerdir?

AŞURE NEDİR?

Aşure, tahıllar, meyveler, kuru meyveler ve kuruyemişlerden oluşan bir karışımdan yapılan bir tatlıdır.

Türkiye ve Balkanlar'da Müslümanlar, Aşure Günü'nün gerçekleştiği Muharrem ayında aşure yaparlar. Geleneksel olarak, Hz. Nuh (Aleyhisselam), Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Aşure, bu günü anmak için büyük miktarlarda yapılır ve alıcının dinine veya inanç sistemine bakılmaksızın bir barış ve sevgi teklifi olarak arkadaşlara, akrabalara, komşulara, meslektaşlara, sınıf arkadaşlarına ve diğerlerine dağıtılır. Aşure, ağır ve kalori bakımından zengin doğası nedeniyle geleneksel olarak yılın soğuk aylarında yapılır ve yenirdi. Ermeniler, aşureyi Noel pudingi olarak Yeni yıl kutlamaları için yaparlar.

AŞURE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz

200 gram kuru üzüm

1 su bardağı fındık

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

1 su bardağı nohut

3 litre su

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

2 su bardağı süt

Üstü için:

25 gram fındık

1 adet nar

Tarçın

25 gram kuş üzümü

100 gram ceviz

AŞURE NASIL YAPILIR?

Fasulye ve nohutu ayrı ayrı pişirin. Buğdayı yıkayıp ayrı tencerede 10 dakika kaynatın. Buğdayı kaynatırken çıkan sarımsı suyu süzün ve buğdayı ayırın. Süzme işlemini iki defa tekrarlayın.

Süzdüğünüz buğdayın üzerine suyu ekleyip 50 dakika pişirin. Buğdayın üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve pişirin. Pişen aşure kaplara alın ve isteğinize göre üstüne süslemeleri ekleyip servis edin. Afiyet olsun.