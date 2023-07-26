Aşure gününde oruç tutmak isteyen vatandaşlar, Aşure orucu tek gün mü çift gün mü? Aşure günü orucu 1 gün mü 2 gün mü 3 gün mü tutulur? Haram ayı orucu kaç gün? araştırması yapıyor. Peki, Aşure orucu tek gün tutulur mu? Aşure orucu hakkında hadisi şerif var mı? İşte detaylar...

28 Temmuz Cuma günü mübarek Aşure günüdür. Aşure gününde alimler bol bol dua etmeyi, zikir çekmeyi ve Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye etmişlerdir. Aşure gününe özel oruç da bulunmaktadır. Peki, Aşure orucu tek gün mü çift gün mü? Aşure günü orucu 1 gün mü 2 gün mü 3 gün mü tutulur? Haram ayı orucu kaç gün? İşte bilgiler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2023 yılındaki Aşure günü 28 Temmuz Cuma 2023 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir.

2023 Aşure günü : 28 Temmuz Cuma 2023

2023 Muharrem'in 10. günü : 28 Temmuz Cuma 2023

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2023? 1 GÜN MÜ 2 GÜN MÜ 3 GÜN MÜ?

Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma günüdür. Haliyle Aşure gününü oruçlu geçirmek isteyenler 28 Temmuz Cuma gününü oruçlu geçirebilirler. Ek olarak Hadis-i Şerif'te Aşure günü orucunu tek gün değil 2 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Buna ek olarak Muharrem ayı haram aylardan olduğu için Perşembe-Cuma-Cumartesi 3 gün art arda haram ayı orucu var. Yani hem Aşure gününü hem de haram ay oruçlarını toplu tutmak isteyenler 27 Temmuz Perşembe, 28 Temmuz Cuma, 29 Temmuz Cumartesi günlerini oruçlu geçirebilirler. Allah (c.c.) kabul eylesin.

Aşure orucu tek değil çift gün tutulur. Aşure orucu tutabileceğiniz 2 günler şöyle:

Dilerseniz 27-28 Temmuz 2 gün oruç tutun.

Dilerseniz 28-29 Temmuz 2 gün oruç tutun.

İsterseniz 27-28-29 Temmuz 3 gün de oruç tutabilirsiniz.

Veya 3 gün art arda tutabilirsiniz (haram ayı orucu):

27 Temmuz 2023 Perşembe

28 Temmuz 2023 Cuma

29 Temmuz 2023 Cumartesi

3 gün peş peşe tutulabilir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU TEK GÜN MÜ ÇİFT GÜN MÜ TUTULUR?

Aşure günü orucu tek gün değil çift gün tutulmaktadır.

Peygamberimiz (S.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin de oruçlu olduklarını öğrendi.

Peygamberimiz (S.a.v.) "Niye oruç tutuyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için" dediler. (Buhari, Müslim)

Peygamber Efendimiz bunun üzerine " Ben sizden Musa'ya (AS) daha yakınım. Siz tutuyorsanız ben de tutarım" diye karşılık veriyor.

Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

– Resûlullâh aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

"-Ey Allâh'ın Resûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür." dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

"-Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım." (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

– Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu­halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

Bu sebeple Hanefî mezhe­bine göre Muharrem'in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur .

AŞURE GÜNÜ ORUCU FAZİLETİ

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).