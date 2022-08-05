Muharrem ayı 2022'nin başlamasıyla beraber aşure günü hakkındaki detaylar gündeme geldi. Muharrem ayında ibadetlerini yerine getiren binlerce Müslüman vatandaş, aşure gününün ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Aşure ne zaman yapılır? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri ve yapılışı! İşte detaylar haberimizde...

AŞURE NE ZAMAN YAPILIR?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşure Günü, 2022'de 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

Aşure malzemesi listesi en az 10 çeşitten oluşur; fakat siz gönlünüzden geçen, aşureye yakışan ek malzemeleriekleyebilirsiniz.

2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

200 gr kuru kayısı

150 gr kuru incir

150 gr kuru üzüm

150 gr fındık

1 tatlı kaşığı karanfil

1,5 su bardağı sıcak süt

3 su bardağı toz şeker

1 fiske tuz

1 fiske karabiber

AŞURE NASIL YAPILIR?

İlk olarak nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayalım.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyunu süzelim.

Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dakika kadar buğdayı kaynatalım.

Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayalım.

Ardından doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyelim ve bekletelim.

Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Suyu azalan buğdaylarımıza biraz daha sıcak su ekleyelim.

Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dakika kadar kaynatalım.

Küçük bir cezve içerisine karanfil alalım ve suyu da ekleyerek 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım.

Bu sırada suyu azalan buğdaylarımızın üzerine tekrar sıcak su ilave edelim.

Son olarak süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 15-20 dakika daha kaynatalım.

Hazırladığımız aşuremizi tek tek cam kaselere bölüştürelim. Biz bu ölçüler ile 15 kase aşure elde ettik.

Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

AŞURE'NİN PÜF NOKTALARI

Aşurelik buğday, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı kaplarda ıslatıp, suda en az 6-8 saat bekletin. (Hem pişmesi hem de hazmı için olmazsa olmaz)

Şekeri aşurenin pişmesine yakın koyun, şeker dibe çökerse yanar. Şeker koyduktan sonra sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.

Aşurenin kıvamının çok koyu olmamasına dikkat edin. Bir süre bekledikten sonra iyice yoğunlaşıp çok koyu bir kıvam alabilir.

Aşureniz çok katı olursa bir miktar su ve şeker ilavesi ile tekrar kaynatabilirsiniz.