Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemesi listesi! Aşureye neler konulur?

Aşure günü için geri sayım başladı. Hicri aylardan biri olan Muharrem ayının 10. gününde yapılan aşurenin tarifi merak edilmekte.Aşure yapmak isteyen vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürürken bir yandan da aşure malzemeleri ve tarifleri ile ilgili bilgiler araştırılmakta. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayının 18'inde ise Aşure günü idrak edilecek. Peki, Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi malzemeleri neler? Aşureye neler konulur? Aşure tarifi nedir? Aşurenin içine ne konulur? Aşure hangi malzemelerden yapılır?İşte detaylar haberimizde...

AŞURE NASIL YAPILIR?

Öncelikle aşurenin malzemelerini alıyoruz ve hazırlıyoruz. 15 Kaselik aşure tarifi için haberler.com sayfamıza göz atabilirsiniz.

AŞURE MALZEMELERİ

(15 Kaselik)

2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150 gram kuru kayısı

150 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

1 su bardağından biraz az fındık

2 litre su (buğdayları pişirmek için)

4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)

1,5 su bardağı sıcak süt

3 su bardağı toz şeker

1 fiske tuz

1 fiske karabiber

AŞURE TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle nohut ve fasulyeler ayrı ayrı haşlayalım.

2. Buğdayı yıkayıp tencereye koyalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatalım.

3. Ardından üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dakika kadar buğdayı kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzmemiz gerekir. Bu suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyu süzelim.

4. Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayabiliriz.

5. Doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su alalım ve bir süre bekletelim.

6. Arada gerektiğinde su eklemeyi unutmayalım. Suyu azalan buğdaylara biraz daha sıcak su koyalım.

7. Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dk kadar kaynatalım.

8. Küçük bir cezve içerisinde karanfil koyalım ve 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım.

9. Suyu azalan buğdaylara tekrar su ekleyelim.

10. Süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 15-20 dk daha kaynatalım.

11. Hazırladığımız aşuremizi tek tek cam kaselere bölüştürelim.

12. Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.