Aşure günü, birçok önemli olayın meydana geldiği ve kıymet atfedilen bir gün olarak kabul edilir. Bu özel günle ilgili merak edilen konulardan biri de oruç tutma geleneğidir. Arama motorlarında sıkça 'Aşure günü oruç tutulur mu?' sorusuyla karşılaşılmaktadır. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutulabilir mi? Bugün oruç tutulur mu?

Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü ne zaman başlayacak? Muharrem ayında oruç tutulur mu? merak ediliyor. Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Merak edilenler arasında ise Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü ne zaman başlayacak? Muharrem ayında oruç tutulur mu? soruları yer aldı. İşte tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure Günü, bu yıl 8 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak. Aşure, paylaşım, dayanışma, birlik ve sevginin ifadesi haline gelmiş, bolluk ve bereketin simgesi olmuştur. Aşure, Muharrem ayı içinde yer alır ve aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin ve birçok Ehl-i Beyt mensubunun siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehit edildiği büyük bir acının tarihidir.Muharrem ayı boyunca oruç tutmak, müstehaptır yani önerilendir. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında, yani 13., 14., 15. günlerinde veya 9., 10. veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutabileceğini ve isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

BUGÜN AŞURE GÜNÜ MÜ?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Buna göre bugün aşure günüdür. 28 Temmuz 2023 Cuma günü aynı zamanda Hicri yılın ilk günü olma özelliğini de taşımaktadır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTER?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde başlamaktadır. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe gününe kadar devam ediyor.