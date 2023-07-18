Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının başlamasıyla, aşure günü için hazırlıklar hız kazandı. Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayında oruç tutulur mu? İşte detaylar…

Muharrem'in onuncu günü aşure günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayında oruç tutulur mu? Detaylar haberimizdedir…

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure Günü, bu yıl 8 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak. Aşure, paylaşım, dayanışma, birlik ve sevginin ifadesi haline gelmiş, bolluk ve bereketin simgesi olmuştur. Aşure, Muharrem ayı içinde yer alır ve aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin ve birçok Ehl-i Beyt mensubunun siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehit edildiği büyük bir acının tarihidir.Muharrem ayı boyunca oruç tutmak, müstehaptır yani önerilendir. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında, yani 13., 14., 15. günlerinde veya 9., 10. veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutabileceğini ve isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü 8 Ağustos pazartesi günü idrak edilecek.