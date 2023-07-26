Muharrem ayının 10. günü mubarek Aşure günüdür. Aşure gününün tam ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aşure günü ne zaman, yarın mı, kaç gün kaldı 2023? Muharrem ayının 10. günü (Aşure günü) ne zaman, bugün mü yarın mı? İşte detaylar...

Aşure gününe çok bir zaman kala vatandaşlar Aşure gününün hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Aşure günü, Hicri takvimde 10. Muharrem'de idrak ediliyor. Hicri ve Miladi takvim farklılığından dolayı Aşure günü her yıl farklı günlere denk gelebiliyor. Peki 2023 Aşure günü ne zamana denk gelmektedir? 2023 yılı Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zaman, yarın mı, kaç gün kaldı 2023? Muharrem ayının 10. günü (Aşure günü) ne zaman, bugün mü yarın mı? Aşure günü tarihi ve takvimi sizlerle...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2023 yılındaki Aşure günü 28 Temmuz Cuma 2023 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 28 Temmuz Cuma günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

2023 Aşure günü : 28 Temmuz Cuma 2023

2023 Muharrem'in 10. günü : 28 Temmuz Cuma 2023

AŞURE GÜNÜ YARIN MI ÖBÜR GÜN MÜ?

Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma günüdür. Yani yarın değil bir diğer gün Aşure günü olacaktır.

AŞURE GÜNÜNE KAÇ GÜN VAR 2023?

Aşure günü 28 Temmuz Cuma günüdür. Aşure gününe 2 gün kalmıştır.