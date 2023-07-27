Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Peki, Aşure günü ne zaman başlar? Aşure günü hangi gün başlıyor? Aşure günü başladı mı?

Aşure günü ne zaman başlar? Aşure günü hangi gün başlıyor? Aşure günü başladı mı? merak ediliyor. Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Aşure gününe az bir zaman kala arama motorlarında Aşure günü ne zaman başlar? Aşure günü hangi gün başlıyor? Aşure günü başladı mı? soruları aratıldı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR?

Aşure günü 28 Temmuz günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTER?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde başlamaktadır. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe gününe kadar devam ediyor.

AŞURE GÜNÜ NEDİR, NEDEN AŞURE YAPILIR?

Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. İslam peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin'in Yezid'in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.

Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.