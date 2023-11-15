Aşure gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. 2024 yılında aşure gününün hangi tarihe denk geldiği, bu özel günü kutlamak ve anmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Aşure günü ne zaman? 2024 Aşure günü ne zamana denk geliyor? İşte detaylar...

Aşure Günü, İslam dünyasında önemli bir gelenek olan ve özellikle Muharrem ayının onuncu günü kutlanan bir özel gündür. Aşure Günü, Müslümanlar için birlik ve dayanışma günü olarak kabul edilir. Peki, Aşure günü ne zaman? 2024 Aşure günü ne zamana denk geliyor? Detaylar haberimizde...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl, Aşure Günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Miladi takvime göre tarih değişse de, Aşure Günü her yıl Muharrem ayının farklı günlerine denk gelir. 2023 yılında Aşure Günü, tarihinde kutlanacak. Bu özel gün, Müslümanlar arasında birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiği, geleneksel aşure tatlısının yapıldığı ve komşularla, akrabalarla paylaşıldığı bir anıdır.

2024 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir: