Aşure günü ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Aşure günü ne zaman olacağı ve Muharrem ayı hangi tarihe denk geldiği insanlar tarafından merak ediliyor. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen aşure günü hicri yılın ilk ayı Muherremin onuncu gününe denk gelmektedir. 2022 yılında hangi zamana denk geldiği merak edilen aşure günü insanlar tarafından araştırılıyor. Hicri yılının ilk günü ne zaman olacağı merak ediliyor. Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arayan insanlar aşure günü ne zaman olacağı merak ediliyor. Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene Muharrem ayı ne zaman başlayacak insanlar tarafından merak ediliyor. 2022 Muharrem ayı başlangıcı 30 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlıyor. Aynı zamanda bugün Hicri yılının ilk günü olarak bilinir.

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022 aşure günü ne zaman olacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Bu sene aşure günü ne zaman ve hangi tarihe denk geldiği insanlar tarafından araştırılıyor. Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

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