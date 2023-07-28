Aşure Günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının onuncu günüdür ve özellikle Alevi ve Sünni Müslümanlar arasında önemli bir gün olarak kabul edilir. Bu özel gün, tarihsel ve dini öneme sahip çeşitli olayları içerisinde barındırır ve pek çok Müslüman toplumunda ayrı bir ibadet ve merasimle kutlanır. Peki, Aşure günü kılınacak namazlar! Aşure günü namazı kaç rekat? Aşure Günü hangi namaz kılınır? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Aşure Günü hem kültürümüzde hem de dini olarak önemli bir yere sahiptir. Müslümanların merak ettiği konuların başında gelen Aşure Günü ibadetleri konusu araştırılıyor. Bu yazımızda sizler için Aşure Günü'nde uygulanması gereken ibadetlerden bahsedeceğiz ve Aşure günü kılınacak namazlar! Aşure günü namazı kaç rekat? Aşure Günü hangi namaz kılınır? Aşure Günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? Sorularına cevap arayacağız…

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Aşure Günü'nde yapılması gereken ibadetler ve uygulamalar bulunmaktadır. Aşure Günü, Hz. Musa'nın ve Bani İsrail'in Mısır'dan kurtuluşunu simgeleyen önemli bir olaydır. Bu günü hatırlamak ve anlamak için Aşure Günü'nde oruç tutulması tavsiye edilir. Bu oruç, Ramazan orucu gibi vacip değil, sünnet bir ibadettir. Diyanet'te yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Aşure Günü'nde aşure adı verilen tatlı bir yemek yapılır. Aşure, içerisinde buğday, baklagiller, kuru meyveler ve şeker gibi malzemeleri barındıran zengin bir tatlının adıdır. Aşure, evde hazırlanarak aile üyeleri, komşular ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşılır. Paylaşmak ve sadaka vermek, Aşure Günü'nün önemli bir uygulamasıdır.

Aşure Günü, Allah'a yakınlaşma ve dua etme günü olarak kabul edilir. Bu gün, özellikle Kur'an-ı Kerim okunarak ve dua edilerek geçirilir. Allah'a ibadet etmek, dua etmek ve O'na şükretmek, Aşure Günü'nün ruhuna uygun bir ibadettir. Aşure Günü, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu özel günü fırsat bilerek iyilik yapmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve insanlar arasında dayanışmayı artırmak da önemli bir ibadet olarak görülür.

Aşure Günü, aynı zamanda Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in şehit edildiği bir gün olarak anılır. Bu nedenle, Aşure Günü'nde peygamberimize salavat getirerek ona dua etmek ve sevgi göstermek önemlidir. Aşure Günü, ibadet, dua, paylaşma ve yardımlaşma gibi pek çok güzel uygulamayı içinde barındıran önemli bir gündür. Müslümanlar, bu özel günü anlamak ve değerlendirmek için çaba gösterirler ve bu vesileyle Allah'a yakınlaşma ve O'na şükretme fırsatı bulurlar.