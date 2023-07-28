Aşure Günü, özellikle Alevi ve Sünni Müslümanlar arasında önemli bir gün olarak kabul edilir ve bu özel günde yapılan dualar da ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanların bu önemli gecede ettiği dualar bulunmaktadır. Peki, Aşure günü duaları nelerdir? Aşure günü 3 kere okunacak dua hangisi? İşte detaylar…

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bir dönemdir. Bu ay içinde eda edilen namaz, oruç, zikir ve dualar her zamankinden daha faziletlidir. Peki, Aşure günü duaları nelerdir? Aşure günü 3 kere okunacak dua hangisi?

AŞURE GÜNÜ DUALARI NELERDİR?

Hayırlı günlerden biri olan Aşure gününde edilmesi gereken bazı dualar bulunmaktadır. Bu yazımızda bu duaları bir araya getirdik.

Aşure Duası:"Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allah'ım! Bu mübarek günde, senin rahmetin ve bereketinle dolu olan Aşure Günü'nde sana dua ediyoruz. Tüm dualarımızı kabul buyur, günahlarımızı affet, bize mağfiret et ve bütün Müslümanlara rahmetini gönder. Amin."

İhlas Suresi: İhlas Suresi, tek bir Allah'a inanışı ve O'nun yüceliğini vurgulayan kısa bir suredir. Aşure Günü'nde İhlas Suresi okunarak Allah'a samimi bir şekilde yönelmek ve O'na dua etmek önemlidir.

Salavat: Aşure Günü'nde peygamberimize salavat getirmek de önemli bir ibadettir. "Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed" şeklinde peygamberimize salavat göndermek, sevgi ve saygı ifadesi olarak yapılır.

Dua-i Aşure: Alevi geleneğinde özellikle Aşure Günü'nde önemli bir dua olan "Dua-i Aşure" okunur. Bu dua, Hz. Hüseyin ve ailesinin Kerbela'da yaşadığı zorlukları hatırlayarak yapılan özel bir dua ve matem duasıdır.

İstiğfar Duaları: Aşure Günü, günahların affedildiği ve tövbe etmenin önemli olduğu bir gün olarak kabul edilir. Bu nedenle, istiğfar duaları okunarak günahlardan arınma ve bağışlanma dilekleri ifade edilir.

Aşure Günü duaları, kişinin inancına ve geleneğine göre değişebilir. Önemli olan samimi bir şekilde dua etmek, Allah'a yönelmek ve ibadetlerin manevi değerini anlamaktır. Dualar, bireysel olarak yapılabileceği gibi toplu ibadetler ve cemaatlerde de yapılabilir. Aşure Günü'nün önemine uygun olarak yapılan duaların kabul edilmesi ve bu özel günde dua etmenin bereketine inanılır.