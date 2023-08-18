Aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure bitti mi, son gün ne zaman?

Aşure ayının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İslam alemi tarafından kutlanan ve önemli bir yere sahip olan Aşure ayı, birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman bitiyor? İşte Aşure ayının son günü hakkında detaylar.

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AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde başlamaktadır. Aşure dağıtımı ise Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe gününe kadar devam ediyor.

AŞURE AYI ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. İslam peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin'in Yezid'in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.