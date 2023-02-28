Üç ayların gelmesiyle birlikte aşure ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor araştırılıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman 2023? Aşure ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Aşure Günü tarihi 2023 yılında hazırladıkları aşureleri yakınları ile paylaşacak olan kişiler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure Günü her yıl muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Aşure ayı ne zaman 2023? Aşure ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar haberimizde...

AŞURE AYI NE ZAMAN 2023?

Aşure günü Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Bu yıl ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününde idrak edecek. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

MUHARREM AYI HANGİ NE ZAMAN?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu gün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Hicret, Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.