Aşure ayı ne zaman? 2022 aşure ne zaman? - Haberler

Aşure ayı ne zaman? 2022 aşure ne zaman?
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Aşure günü ne zaman olacağı ve Muharrem ayı hangi tarihe denk geldiği insanlar tarafından merak ediliyor. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen aşure günü hicri yılın ilk ayı Muherremin onuncu gününe denk gelmektedir. 2022 yılında hangi zamana denk geldiği merak edilen aşure günü insanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? 2022 aşure ne zaman?
Muharrem ayı zamanı en önemli günlerden biri olan Aşure günü ne zaman olacağı merak konusu oldu. 2022 yılında aşure günü ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayı içerisinde aşure günü ne zaman olacağı ve tarihi nedir soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, aşure günü ne zaman?
AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması gibi pek çok dini önemli olayın yaşandığı Aşure günü, İslam aleminde kutsal kabul edilir ve tatlı ikramı ile idrak edilir.
Aşure günü İslam dini açısından önemli olayların yaşandığı önemli bir gündür. Allahü Teala'nın pek çok duayı kabul ettiği bu günde Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması olayları oldu.
AŞURE TARİFİ
500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
4 su bardağı toz şeker
Çeyrek çay kaşığı tuz
200 gram kuru üzüm
1 su bardağı fındık
Çeyrek çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı karanfil suyu
1 su bardağı nohut
3 litre su
1 su bardağı kuru fasulye
200 g kuru kayısı
2 su bardağı süt
Üstü için:
25 gram fındık
1 adet nar
Tarçın
25 gram kuş üzümü
100 gram ceviz
AŞURE GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?
8 Ağustos, Pazartesi