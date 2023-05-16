Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Asuman Erdoğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Asuman Erdoğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Asuman Erdoğan kimdir? Asuman Erdoğan kaç yaşında, nereli? Asuman Erdoğan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Asuman Erdoğan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Asuman Erdoğan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Asuman Erdoğan kimdir? Asuman Erdoğan kaç yaşında, nereli? Asuman Erdoğan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ASUMAN ERDOĞAN KİMDİR?

1980 yılında Ankara Keçiören'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yatılı öğrenci olarak öğrenimine devam etti. Üniversite sınavına girdiği ilk yıl, Ankara birinciliği derecesiyle Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nü burslu olarak kazandı. Bu bölümde iki sene okudu.

1999 ekonomik krizinden sonra başka bir meslek seçmek için tekrar üniversite sınavına girdi. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne girmeye hak kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, bir süre özel okullarda ve dil kurslarında tecrübe edindi. Çeşitli devlet okullarında değişik kademelerde İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı.

2008 yılında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliğine seçildi. Eğitim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Düzenlediği eğitim programlarıyla AK Parti Gençlik Teşkilatlarının siyasete hazırlanmalarına katkı sağladı. İlk defa, 2009 AK Parti Olağan Genel Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi.

2012 ve 2015 Olağan Kongreleri'nde de MKYK üyeliğine seçilmesiyle birlikte üçüncü dönem MKYK üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda özel sektörde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Asuman Erdoğan, AK Parti 27. dönem Ankara milletvekili adayı olarak gösterilmiştir

Evli ve beş çocuk annesidir.