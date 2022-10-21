Asuman Dabak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Asuman Dabak'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Asuman Dabak geliyor. Masterchef 2022'ye konuk olacak isimlerden birisi Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Asuman Dabak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Bugün Masterchef'e birbirinden değerli isimler konuk olacak. Konuk olan isimler arasında Asuman Dabak geliyor. Peki, Asuman Dabak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Asuman Dabak'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
ASUMAN DABAK KİMDİR?
Asuman Dabak (d. 1 Şubat 1970; Akhisar, Manisa), Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
- Asuman Dabak doğum tarihi : 1 Şubat 1970
- Asuman Dabak kaç yaşında : 52 yaşında
- Asuman Dabak nereli : Manisa
- Asuman Dabak mesleği ne : Oyuncu, seslendirmen ve eski sunucu
Yaşamı ve kariyeri
1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosunda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosunu kurdu.
Özel yaşamı
2005 yılında Ümit Birsel ile evlenip 2014 yılında boşanmıştır. Tuğberk adında bir oğlu vardır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Aya Maya Kumpanya
Kaç Baba Kaç
Şen Şakrak Kabare
Annem 40 Yaşında Babaannem 20
Şaşkın Aşıklar
Çık Çıkabilirsen İşin İşinden
Boing Boing
Papaz Kaçtı
Bu Oyun Başka Oyun
Şahane Düğün
Filmografisi
Sil Baştan Kaynanam - Yakında
Burçlar - 2022
Mükemmel Eşleşme - 2022
İçimizden Biri - 2021
Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit - 2021
Leyla ile Mecnun - 2021
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? - 2021
Tutunamayanlar - 2020
Ege'nin Hamsisi - 2018
Acı Aşk - 2016
Seni Seviyorum Adamım - 2014
Ezra - 2014
Pis Yedili - 2011-2014 - Songül
Nuri - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Çakıl Taşları - 2010
Geniş Aile - 2010
Yalancı Romantik - 2009
Haneler - 2009
Süper Babaanne - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Adem'in Trenleri - 2007
Ayda - 2007
Üç Tatlı Cadı - 2007
Tövbe - 2006
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Erkek Tarafı - 2005
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Dayı - 2004
Hürrem Sultan - 2003
Tatlı Hayat- 2001
Baykuşların Saltanatı - 2000
Hayat Bağları - 1999
Örümcek - 1998
Kara Melek - 1997
Böyle mi Olacaktı
Tatlı Kaçıklar
Gurbetçiler