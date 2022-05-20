Asuman Dabak kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? - Haberler

20-21 Mayıs Afara programı konuklarından olan Asuman Dabak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Asuman Dabak kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? Asuman Dabak'ın hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Asuman Dabak (d. 1 Şubat 1970; Akhisar, Manisa), Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.

Asuman Dabak 20-21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Rol aldığı bazı oyunlar

Aya Maya Kumpanya

Kaç Baba Kaç

Şen Şakrak Kabare

Annem 40 Yaşında Babaannem 20

Şaşkın Aşıklar

Çık Çıkabilirsen İşin İşinden

Boing Boing

Papaz Kaçtı

Bu Oyun Başka Oyun

Şahane Düğün

Filmografisi

İçimizden Biri - 2021

Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit - 2021

Leyla ile Mecnun - 2021

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? - 2021

Tutunamayanlar - 2020

Ege'nin Hamsisi - 2018

Acı Aşk - 2016

Seni Seviyorum Adamım - 2014

Ezra - 2014

Pis Yedili - 2011

Nuri - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Çakıl Taşları - 2010

Geniş Aile - 2010

Yalancı Romantik - 2009

Haneler - 2009

Süper Babaanne - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Adem'in Trenleri - 2007

Ayda - 2007

Üç Tatlı Cadı - 2007

Tövbe - 2006

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Erkek Tarafı - 2005

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Dayı - 2004

Hürrem Sultan - 2003

Tatlı Hayat- 2001

Baykuşların Saltanatı - 2000

Hayat Bağları - 1999

Örümcek - 1998

Kara Melek - 1996

Böyle mi Olacaktı

Tatlı Kaçıklar

Gurbetçiler

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