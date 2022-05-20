Asuman Dabak kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? - Haberler

Asuman Dabak kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir?
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Afara program konukları kimlerdir merak edildi. Bugünkü konuklardan birisi Asuman Dabak oldu. Bunun ardından izleyiciler, Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, rol aldığı diziler nelerdir? merak etti. İşte ayrıntılar...
20-21 Mayıs Afara programı konuklarından olan Asuman Dabak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Asuman Dabak kimdir? 21 Mayıs Afara program konuğu Asuman Dabak kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? Asuman Dabak'ın hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...
ASUMAN DABAK KİMDİR?
Asuman Dabak (d. 1 Şubat 1970; Akhisar, Manisa), Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.
Asuman Dabak 20-21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.
Rol aldığı bazı oyunlar
- Aya Maya Kumpanya
- Kaç Baba Kaç
- Şen Şakrak Kabare
- Annem 40 Yaşında Babaannem 20
- Şaşkın Aşıklar
- Çık Çıkabilirsen İşin İşinden
- Boing Boing
- Papaz Kaçtı
- Bu Oyun Başka Oyun
- Şahane Düğün
Filmografisi
- İçimizden Biri - 2021
- Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit - 2021
- Leyla ile Mecnun - 2021
- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? - 2021
- Tutunamayanlar - 2020
- Ege'nin Hamsisi - 2018
- Acı Aşk - 2016
- Seni Seviyorum Adamım - 2014
- Ezra - 2014
- Pis Yedili - 2011
- Nuri - 2011
- Leyla ile Mecnun - 2011
- Çakıl Taşları - 2010
- Geniş Aile - 2010
- Yalancı Romantik - 2009
- Haneler - 2009
- Süper Babaanne - 2008
- Cumhur Cemaat - 2007
- Adem'in Trenleri - 2007
- Ayda - 2007
- Üç Tatlı Cadı - 2007
- Tövbe - 2006
- Bir İhtimal Daha Var - 2006
- Erkek Tarafı - 2005
- Şans Kapıyı Kırınca - 2004
- Dayı - 2004
- Hürrem Sultan - 2003
- Tatlı Hayat- 2001
- Baykuşların Saltanatı - 2000
- Hayat Bağları - 1999
- Örümcek - 1998
- Kara Melek - 1996
- Böyle mi Olacaktı
- Tatlı Kaçıklar
- Gurbetçiler